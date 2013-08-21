التحقيقات تسير ببطء في قضية سقوط ابنتي

محمدالعنزي (الدمام)

أبدى والد الطفلة «تالا» الزهراني قلقه وتوجسه عما أسماه البطء في مجريات التحقيق في قضية سقوط ابنته من إحدى الألعاب في مدينة ترفيهية في الدمام الأربعاء الماضي حيث تعرضت لإصابات متعددة مع طفلتين تعرضتا إلى ذات الإصابات. وحث المواطن عبدالرحمن الزهراني عبر «عكاظ» جهات التحقيق على سرعة إنهائه ورفع التقرير إلى الجهة المختصة، مشيرا إلى أن الدفاع المدني لم يتفاعل مع الملف كما يجب حسب تعبيره. وقال إنه يشعر بأن التحقيق يمضي ببطء غير مبرر خصوصا أنه ليس من سكان الشرقية وجاءها زائرا من المنطقة الجنوبية.وأضاف الزهراني «عمر ابنتي أربع سنوات و11 شهرا تقريبا وقيل لي أثناء التحقيق بأن من يسمح لهم في المشاركة في ألعاب الملاهي يجب أن يكون أعمارهم فوق خمس سنوات وكأن حق ابنتي سيضيع».يشار إلى أن ثلاث طفلات صغيرات تعرضن لحادثة سقوط من إحدى الألعاب لغياب شروط السلامة. وحمل عبدالرحمن الزهراني والد الطفلة «تالا» التي أصيبت في أحد مراكز الترفيه بالدمام الشركة المالكة مسؤولية الحادث، مشيرا إلى أن انعدام وسائل السلامة في لعبة الشلال ساهم في سقوط طفلته، لافتا إلى أن الأعداد القليلة للأطفال لحظة الحادث أسهمت في تقليل الإصابات والخسائر، حيث تعرض ثلاثة أطفال لإصابات مباشرة من إجمالي أربعة كانوا في اللعبة وقت الحادث.وقال الزهراني «إن وسائل السلامة في اللعبة غائبة تماما، وتمثل ذلك في أن حزام السلامة في اللعبة لا يوجد به لسان، ما ساهم في ارتطام الأطفال بالحاجز الحديدي المثبت أمام المقاعد، واللعبة نزلت في المياه ما ساهم في حدوث ارتداد قوي أفقد الأطفال التوازن وبالتالي حدوث الإصابة».