"المذكرة الحمراء" للإنتربول تخلو من اسم شكيب خليل

خلت "المذكرة الحمراء" التى أصدرها الإنتربول، أمس الثلاثاء، من اسم شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم الجزائرى السابق، رغم إصدار المدعى العام الجزائرى قرارا بتوقيفه فى الثانى عشر من الشهر الحالى هو زوجته وابنيه.

وذكر موقع "كل شىء عن الجزائر" الإلكترونى باللغة الفرنسية مساء اليوم أن لائحة "المذكرة الحمراء" التى نشرتها الإنتربول، تضمنت أسماء تسعة أشخاص مطلوبين من قبل السلطات الجزائرية فى مقدمتهم مختار بلمختار وعبد المؤمن خليفة والزعيم السابق للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، أنور هدام.

يذكر فى هذا الصدد أن شكيب خليل وزوجته وابنيه متهمون فى قضايا فساد طالت شركة سوناطراك.