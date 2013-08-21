ملاحقة شرطى كندى بتهمة قتل شاب سورى

وضع شرطى كندى فى الحبس على ذمة التحقيق بتهمة القتل بعد مقتل شاب سورى فى الثامنة عشرة من عمره الشهر الماضى فى حافلة بتورونتو، ما أثار موجة استياء واسعة.

وقد تبلغ الشرطى جيمس فورسيلو الذى مثل أمس الثلاثاء أمام محكمة تورونتو لفترة وجيزة، قرار اتهامه بجريمة قتل من الدرجة الثانية، أى من دون سابق تصور وتصميم.

وقد شهرت مجموعة من عناصر الشرطة سلاحها فى وجه سامى يتيم الذى كان يلوح بسكين وحده فى ترامواى متوقف فى وسط مدينة تورونتو ليل 27 يوليو، وطلب منه هؤلاء العناصر مرارا رمى سلاحه الأبيض، كما أفاد شهود وشريط فيديو صوره أحد الهواة وبثه على يوتيوب.

وتظهر صور عناصر الشرطة على بعد حوالى خمسة أمتار من حافلة الترامواى التى كان واقفا فيها الشاب السورى، ثم سمع بعد ذلك دوى تسع طلقات، وما لبث هذا الشاب السورى الذى وصل إلى كندا قبل خمس سنوات، أن توفى فى أحد مستشفيات العاصمة الاقتصادية الكندية.

وسرعان ما عمدت وسائل الإعلام وأصدقاء سامى يتيم إلى مساءلة الشرطة عن أسباب قرارها إطلاق النار عن كثب بدلا من استخدام الأسلحة الدفاعية.

وتسلم المفتش العام لشرطة منطقة أونتاريو (وسط شرق) الذى يحقق فى جرائم القتل التى تتورط فيها الشرطة، هذه الجريمة من الدرجة الثانية والمتهم بها جيمس فورسيلو الضابط فى الشرطة منذ ست سنوات.

وطالبت عائلة الشاب فى بيان بإجراء تحقيق أوسع، وقالت العائلة أن "أكثر من 20 شرطيا بالزى الرسمى كانوا موجودين فى مكان وقوع الجريمة ولم يحاول أى منهم التدخل لمنع إطلاق النار أو القيام بوساطة".

وردا على أسئلة على درج قصر العدل، اعتبر رئيس نقابة رجال الشرطة مايك ماكورماك أن فورسيلو "كان مضطربا ومصدوما" أثناء الجلسة.