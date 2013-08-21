مصدر عسكرى يمنى: شن غارات جوية على عناصر تنظيم القاعدة بالشمال والجنوب

شن الطيران الحربى اليمنى طلعات جوية صباح أمس الثلاثاء على مناطق تتواجد بها تجمعات العناصر المسلحة والإرهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة فى محافظات (مأرب وشبوه وأبين جنوب وشرق اليمن).

وقال مصدر عسكرى ـ فى بيان صدر عن وزراة الدفاع ـ إن الطيران الجوى حلق على ارتفاع منخفض بهدف التصوير وتحديث المعلومات حول تجمعات وتحركات هذه العناصر الإرهابية ..مشيرا إلى أن توجيهات رئاسية صدرت مؤخرا تقضى بتكثيف وتشديد التدابير الأمنية والعسكرية لمنع توسيع القاعدة لمناطق نفوذها والتمدد باتجاه مدينة حضرموت.

وأكد أنه تم البدء بتنفيذ توجيهات من خلال تعزيز الوجود الأمنى والعسكرى فى المناطق التى يعتقد أن تنظيم القاعدة يسعى للتمدد باتجاهها والكائنة فى محافظة حضرموت التى تعد أكبر مدن اليمنية.

وأوضح أنه تم اتخاذ التدابير كافة تحسبا لقيام مقاتلى التنظيم بتكرار محاولات الاستحواذ على المنشآت النفطية والاقتصادية فى المحافظة وتكثيف عمليات الردع الاستباقى من خلال توجيه ضربات جوية مكثفة لمناطق تمركز مسلحى القاعدة وتشديد الإجراءات الأمنية والعسكرية على المنافذ الحدودية التى تربط مدينة حضرموت ببعض المناطق المجاورة للحد من فرص مسلحى القاعدة فى التسلل إليها.

وأشار إلى أن التقارير الميدانية تؤكد نجاح عملية القصف الجوى منذ بداية الأسبوع الماضى محققة المستهدف منها بنسبة 29% والتى استهدفت عناصر مرتبطة بالقاعدة.

ويتزامن ذلك مع رصد تقارير استخباراتية أمنية تسلل العشرات من عناصر تنظيم "القاعدة" خلال الأيام الماضية من محافظات أبين وشبوة وحضرموت ومأرب إلى صنعاء خاصة بعد توجيه القوات الجوية بالتنسيق مع وحدات الجيش واللجان الشعبية سلسلة من الضربات الموجهة لتنظيم القاعدة خاصة بعد استهداف تحركاتهم بمنطقة النقبة التابعة لمحافظة شبوة والواقعة بين منطقة العرم والصعيد والتى تعد مثلثا استراتيجيا يربط محافظات شبوة وعدن وحضرموت جنوب وشرق اليمن إضافة إلى منطقة "العرم".