أهالى مخطوفى أعزاز يرفضون اتهامهم باختطاف الطيارين التركيين

رفض أهالى المختطفين اللبنانيين فى منطقة أعزاز السورية الاتهام القضائى اللبنانى بحق 13 شخصا منهم باختطاف الطيارين التركيين فى بيروت مؤخرا، للضغط على تركيا للسعى للإفراج عن المخطوفين التسعة، واصفين ذلك التهام بـ"الظالم".

وفور إذاعة خبر الاتهام القضائى على 13 شخصاً من أهالى المخطوفين، عقد هؤلاء لقاء فى الضاحية الجنوبية لبيروت لإقرار شكل تحركهم المقبل رداً على ما يسمونه "الاتهام الظالم فى حقهم واتهامهم السلطة اللبنانية بعدم الغيرة على ذويهم فى أعزاز بقدر غيرتها على كشف مصير الطيارين التركيين"، مؤكدين أن كل ما تضمنه الاتهام القضائى عار عن الصحة، مجددين "مباركتهم لعملية خطف التركيين لأنها ستنهى معاناة أبنائهم".

وكان النائب العام الاستئنافى فى جبل لبنان القاضى كلود كرم قد ادعى على 13 شخصا بينهم ثلاثة موقوفين بجرم تأليف عصابة مسلحة وخطف الطيارين التركيين.

واستجوب قاضى التحقيق فى جبل لبنان زياد مكنا ثلاثة موقوفين بجرم تأليف عصابة مسلحة وخطف الطيارين التركيين، أصدر مذكرات حضورية بتوقيفهم، كما أصدر عشر مذكرات توقيف غيابية بحق عشرة أشخاص صادرة بحقهم بلاغات بحث فى الجرم عينه وأرجأ الجلسة إلى 28 أغسطس الحالى.