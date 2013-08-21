هل تؤثر دهون العانة على طول العضو الذكرى؟

أرسل قارئ يقول: أريد أن أعرف ما هو الطول الطبيعى للعضو الذكرى ومتى يعتبر العضو قصيرا عن الحد الطبيعى والذى يؤثر على العلاقة الزوجية؟.

كما إننى أعانى من السمنة والتى يتركز جزء كبير منها فى منطقة العانة، وبالتالى أشعر أن جزء كبير من حجم القضيب غير ظاهر، نتيجة لتلك الدهون، فهل يمكن أن تكون السمنة ودهون العانة سببا فى قصر الطول؟.

يجيب عن هذا السؤال الدكتور حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم جامعة القاهرة قائلا:

بالنسبة للسؤال الأول للقارئ عن المعدل الطبيعى لطول العضو الذكرى بعد الانتصاب فهو يكون فى حدود 10 سم، ويعتبر طولا مناسبا ولا يؤثر على العلاقة الزوجية، وذلك لأن طول قناة المهبل 8 سم، ولذلك فإن طول القضيب فى تلك الحدود يعتبر مناسب جدا.

أما فى حالات زيادة دهون العانة، وهو الأمر الذى يساعد بالطبع على إخفاء جزء كبير من العضو بداخل تلك المنطقة، فإنه يمكن تخفيض وزن الجسم أو إجراء عمليه استئصال لدهون العانة وهى عملية بسيطة ونتائجها جيده جداً ومؤثرة فى تلك الحالات.