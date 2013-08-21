صلاح والنني يرغبان في تفادي نكبة الموسم الماضي نحو دوري الأبطال

يسعى بازل الذي يضم محمد صلاح ومحمد النني للتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا حين يلتقي بمضيفه برازجراد البلغاري يوم الأربعاء.

يحل بازل ضيفا على لودوجوريتس رازجراد في ذهاب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، قبل أن يستضيفه يوم الثلاثاء المقبل في سويسرا إيابا.

بازل تأهل لمواجهة الفريق البلغاري بعدما نجح في عبور عقبة مكابي تل أبيب الإسرائيلي بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين ضمن الدور التمهيدي الثالث للمسابقة.

الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي شهد نكبة لبازل الذي تعود على التواجد في مرحلة المجموعات في السنوات الأخيرة.

ففي الموسم الأول لصلاح مع بازل شارك الفريق في دوري الأبطال بداية من الدور التمهيدي الثالث وتمكن من عبور مولده النرويجي ليصطدم بكلوج الروماني في الدور الذي يسبق مرحلة المجموعات.

وتمكن كلوج من إسقاط بازل بهدفين لهدف في المباراة التي شارك فيها صلاح كاملة، قبل أن يجدد فوزه في الإياب بهدف ويتأهل لمرحلة المجموعات ليقع مع مانشستر يونايتد وجالاتا سراي وسبورتنج براجا في مجموعة واحدة.

وكان صلاح قد غاب عن مباراة الإياب التي خسرها بازل بهدف بسبب الإصابة، وقبل انطلاقها قال يوليو موريسان رئيس كلوج تعقيبا على غياب الدولي المصري: "صلاح كان لاعبا هاما للغاية بالنسبة لبازل، وأشعر أننا سوف نتأهل للمجموعات".

الخسارة وقتها ذهبت ببازل للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي والتي شهدت تألق صلاح والنني اللذان قادا الفريق نحو نصف نهائي المسابقة قبل السقوط أمام تشيلسي.

صعود بازل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال يضمن لصلاح والنني التواجد في ست مباريات من العيار الثقيل ضمن البطولة الأقوى حول العالم على صعيد الأندية.

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