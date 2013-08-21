تأجيل الدوري التونسي في آخر لحظة

قبل يومين من انطلاقته المفترضة، تقرر تأجيل انطلاق الدوري التونسي في موسمه الجديد، إلى أجل غير محدد، وفقاً لما أعلنت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم في تونس.

وكان مقرراً في مرحلة أولى، أن ينطلق الدوري الأحد الماضي، غير أنه تقرر تأجيله مجدداً للخميس 22 أغسطس الجاري .

غير أن اجتماعاً عقده رؤساء الأندية المشاركة في الدوري، مع وزارة الرياضة، أسفر مجدداً عن تأجيله إلى موعد لم يتم تحديده بعد.

ووفقاً لمصادر فإنّ الاجتماع شهد رفض رؤساء الأندية المشاركة في الدوري، في حال لم يتم إلغاء قرار يقضي بخوض المباريات بدون حضور الجمهور.

ويرى رؤساء الأندية أنّهم عانوا الأمرين في السنتين الماضيتين، بسبب ذلك القرار، مما أدى إلى فقر كبير في موازنات أنديتهم التي يتكفل أغلبهم بتوفيرها.

وأوضحت مصادر أنّ الرؤساء اقترحوا كحل وسط، تمكينهم من مساعدات مالية تتطلف عدة ملايين دولارات من خزينة الدولة، لمجابهة أعباء مصاريف النشاط الرياضي، غير أن الطلب قوبل برفض قاطع.

وانتقد طارق ذياب، وزير الشباب والرياضة، قرار رؤساء الأندية بمقاطعة الجولة الأولى، ووصفه بأنه “مخز” و”غير معقول”، وذلك في مداخلة إذاعية.

وبرر ذياب قراره برفض المساعدة بشح موارد الدولة، قائلاً إنّ الوضع الأمني الذي تمر به البلاد أيضاً لا يسمح بحضور الجمهور.

CNN