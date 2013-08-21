أخبار عاجلة

اليوم| الأهلي يواجه منوف وديًا -
مرتضى منصور يجتمع مع الجهاز الفني الجديد للزمالك -
بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مندوب مصر بالأمم المتحدة: عقد جلسة رسمية لمجلس الأمن لبحث أوضاع مصر مستبعد حاليا

Google+ Print
مندوب مصر بالأمم المتحدة: عقد جلسة رسمية لمجلس الأمن لبحث أوضاع مصر مستبعد حاليا مندوب مصر بالأمم المتحدة: عقد جلسة رسمية لمجلس الأمن لبحث أوضاع مصر مستبعد حاليا

أكد السفير معتز أحمدين مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة أن مسألة عقد جلسة رسمية لمجلس الأمن لمناقشة الاوضاع فى مصر مستبعدة حتى هذه اللحظة.

وقال السفير أحمدين ـ فى مقابلة خاصة من نيويورك عبر الأقمار الصناعية مع برنامج “الحياة اليوم” الذي يذاع على قناة الحياة ـ إن القلق يأتى حينما يتم عقد جلسة رسمية لأعضاء مجلس الأمن لمناقشة الوضع فى مصر، وحتى هذه اللحظة لا توجد أسباب لعقد مثل هذه الجلسات، موضحا أن قرار عقد الجلسة يعتمد على تأثير الاوضاع الداخلية فى مصر على الوضع الاقليمي وهذا ما لم يحدث حتى هذه اللحظة، بالاضافة إلى أن مسألة إنتهاء لجنة تعديل الدستور من مهامها اليوم تعد خطوة جيدة.

وأضاف السفير أحمدين أنه لا يمكن مفاجئة مصر بعقد جلسة رسمية لمجلس الأمن بشأن الوضع داخلها ، كاشفا أن روسيا والصين يعارضان دائما عقد جلسات رسمية لمناقشة وضع داخلي فى أى دولة ويدعمان الرأى بأن ما يحدث فى مصر شأن داخلي

وكشف أن وكيل السكرتير العام للامم المتحدة قد يصل القاهرة الليلة أو غدا فى زيارة إلى مصر، مشيرا إلى أنه سيلتقي وزير الخارجية نبيل فهمي خلال الزيارة .

ووصف زيارة وزير الخارجية السعودي إلى فرنسا بالمهمة للغاية، مشيرا إلى أن سفراء والإمارات والكويت يؤكدون لى أنهم يدعمون مصر فى مرحلتها الراهنة وهو ما بدأ ينعكس على تصريحات المسئولين فى دول مثل فرنسا وبريطانيا واستراليا عن الاوضاع فى مصر.

وأوضح أن هناك دولا مثل تركيا وقطر وغيرهما لم يتحدثون بالامس فى جلسة حماية المدنيين فى النزاعات المسلحة عن الوضع فى مصر ، فيما تحدث كندا والبرازيل وسلوفاكيا.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر

وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر

مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة

مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة