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مصرع 4 وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص بطريق ” أسيوط ـ سوهاج”

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مصرع 4 وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص بطريق ” أسيوط ـ سوهاج” مصرع 4 وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص بطريق ” أسيوط ـ سوهاج”

لقى 4 أشخاص مصرعهم  وأصيب 11 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق ” أسيوط _ سوهاج ” الصحراوي الغربي .

تلقى اللواء حسن سيف مدير المباحث الجنائية إخطارا يفيد مصرع 4 أشخاص مصرعهم، واصابة 11 آخرون فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط ـ سوهاج الصحراوى الغربى، ، لدي مركز الغنايم، مساء اليوم الثلاثاء.

كانت مديرية أمن أسيوط، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب السيارة رقم (25698) أجرة سوهاج، علي طريق أسيوط – سوهاج الغربي بالقرب من مصنع أسمنت أسيوط بالغنايم، نتيجة لانفجار أحد إطارها الأمامية، ما أدى إلى اختلال توازن السيارة وانقلابها.

نتج عن الحادث مصرع 4 أشخاص واصابة 11 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى صدفا المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض علي النيابة.

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