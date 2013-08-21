ضبط ثلاثة مسجلين سرقوا 31 كرتونة بها ملابس العام الدراسى الجديد

قامت مباحث قسم المناخ بضبط ثلاثة مسجلين قاموا بسرقة سرقة 31 كرتونة بها ملابس العام الدراسى الجديد .

تمكن الملازم الاول محمد جلهوم معاون مباحث قسم المناخ من ضبط ثلاث اخوة : م م ع 22 سنة وشهرتة سعدون 2- ك م ع 23 سنة وشهرتة حلاوة و ش م ع 21 سنة .

وذلك عقب قيامهم باقتحام مخزن المواطن ( م .ج.ف ) بمنطقة القنال الداخلى دائرة قسم العرب وسرقة 31 كرتونة بها ملابس العام الدراسى الجديد .. حيث تم ضبط المتهمين وجميع المضبوطات بعد اقل من ساعتين من ارتكابهم الحادث وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة .