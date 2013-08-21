مصرع 10 من أهالي “ميت العطار” ببنها في إطلاق عشوائي للنار

شهدت قبل قليل قرية ” ميت العطار” إطلاق كثيف للنيران ، مما أدى إلى مصرع 10 أشخاص ، وإصابة آخر ، من أهالي القرية في واقعة قيام بلطجي مسجل متهم في مذبحة الكلافين الشهيرة قبل سنوات ، خرج مؤخرا من السجن ، بإطلاق النار بصورة عشوائية على أهالي القرية ، انتقاما منهم لعدم وقوفهم بجانب عائلته فى ثأرهم مع عائلة الكلافين ولكى يثبت ان شباب الرفاعية قادرين على الاخذ بالثأر فى اى وقت.

وأكد شهود عيان أنه عقب هروبه من السجن اصطحب شخص اخر واطلاق النار على المارة ما تسبب فى المجزرة

وقالوا إن المتهم عقب خروجه من السجن قام بإطلاق الأعيرة النارية من بندقية آلية بشكل عشوائى على المارة ما اسفر عن مصرع 10 أشخاص من ابناء القرية واصابة آخر ، مشيرين إلى أنه يدعى عمر .ع . أ ، احد المتهمين فى قضية مذبحة الكلافين الشهيرة والتى راح ضحيتها 23 قتيلا وأكثر من 30 مصابا، وصدر الحكم فيها بالإعدام شنقا لمتهم والمؤبد لـ 6 آخرين.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة ، وانتشرت قوات الامن المركزى والعمليات الخاصة لتمشيط القرية وشوارعها للبحث عن الجناه المتسببين فى المذبحة الجديدة ، بعد أن أكد الاهالى انهم فروا واختبئوا بعزبه الكلافين .

من جانبه أكد الدكتور عبد العاطى الغنيمى مدير مستشفى بنها التعليمى وصول 10 جثث ، ومصاب ، وفى حالة استدعاء لأطباء التشريح ووضع أستعدادات لاستقبال المصابين .

وقال أن القتلى والمصاب كل من احمد سمير جعفر (20 سنه ) وعماد حمدى علام وابراهيم السيد ندا وعبد الفتاح محمد فرج وطه احمد طه وحسن الهادى العفيفى ، وحسن عبد العليم العجمى وامين على الدعدع وعبده عبد الفتاح المليجى واحمد محمود مسعود ، وأخيرا محمد هاشم (مصاب )

يذكر ان قرية ميت العطار كانت تعيش حالة من الهدوء الحذر بعد الأحداث التى شهدتها القرية عام 2008 وراح ضحيتها 23 قتيلا وأكثر من 30 مصابا