أهالى طامية بالفيوم يتصدون لمسيرة لمؤيدى مرسى

تصدى أهالى مركز طامية بمحافظة الفيوم من المسلمين والمسيحيين لمسيرة ضمت العشرات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى عقب آداء صلاة العشاء وخرجت من مسجد النور المحمدى ، ووقف لهم الأهالى بالمرصاد ومنعوهم من استكمال المسيرة فى شوارع المدينة بعدما حاصروهم وهتفوا ” الجيش والشعب والشرطة أيد واحدة ” .

من جانبه نفى الأب روفائيل راعى كنيسة مارجرجس بمركز طامية فى تصريح لوكالةONA ، الأنباء التى ترددت على بعض المواقع الإلكترونية من اقتحام كنيسة مارجرجس ، مؤكدا أن الكنيسة آمنة تماما ويقوم على حمايتها اللجان الشعبية من المسلمين والمسيحيين على حد سواء ، مشيرا إلى أن أنصار الرئيس المخلوع قاموا بعمل مسيرة بالمركز وتصدى لهم الأهالى ومنعوهم من استكمالها .

وأضاف أن الأهالى هتفوا كثيرا للجيش والشرطة وحاصروا أنصار الرئيس المعزول وتصدوا لهم ولكن أنصار مرسى توعدوا الأهالى والمركز بالرد يوم الجمعة القادم ، مطالبا بضرورة التواجد الأمنى فى المركز لأنه خال تماما من أى قوات تابعة للشرطة أو الجيش بعد اقتحام أنصار مرسى مركز الشرطة وإضرام النيران فى وقت سابق.