إصابة ضابط ومجند أثناء إطلاق مجهولين النارعلي سيارة شرطة ببورسعيد

أطلق مجهولون نيران علي سيارة شرطة كانت تسير خلف منطقة الاستثمار ببورسعيد في تطاق حي للشرق مما أدي الي إصابة جندي و هروب الجناة .

و كان اللواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد قد تلقي بلاغ من احد ضباط الشرطة باصابة ضابط ومجند كانا بصحبته أثناء مروره خلف منطقة الاستثمار ببورسعيد و قام شخصان بإطلاق النار عليهما أثناء قيادتهما لدراجة بخارية.

و أشار الضابط في بلاغه ان احد سيارت امن المواني كانت تمر بالمصادفة و بادلت النيران علي الدراجة البخارية و التي فرت هاربة .

.تم نقل الجندي للمستشفي العسكري للعلاج و قام رجال البحث الجنائي بالمتابعة لتحديد الشخصين .