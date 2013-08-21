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تقرير - إصابة خضيرة ليست خطيرة

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تقرير - إصابة خضيرة ليست خطيرة تقرير - إصابة خضيرة ليست خطيرة

مدريد، (إفي): كشفت الفحوصات التي خضع لها الألماني سامي خضيرة لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، أنه لا يعاني من إصابة في عظام الركبة، وفقا لما ذكرته صحيفة (أس) الإسبانية على موقعها الإلكتروني اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق الطبي بالنادي الملكي تحقق من أن خضيرة ليس مصابا في عظام ركبته اليسرى، ولن يضطر اللاعب للذهاب إلى أي مركز طبي للخضوع لتصوير بالرنين المغناطيسي.

وكان خضيرة قد خرج مصابا من المباراة التي خاضها الفريق الملكي أمل أمس الأحد في الليجا أمام ريال بيتيس، وتبين أن إصابته ليست خطيرة ولكنها جاءت نتيجة ضربة تلقاها خلال مشاركته مع منتخب ألمانيا أمام باراجواي.

ولن يشارك خضيرة في مباراة ريال مدريد أمام السد القطري في بطولة كأس البرنابيو الودية بعد غد الخميس، ولكنه يأمل أن يتعافى قريبا من الإصابة ويعود للعب مع الفريق الملكي الذي يدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

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