فرق التفتيش تنفذ 11.8 ألف زيارة

أوضح سلطان علي الطاهر رئيس قسم التفتيش الغذائي في بلدية دبي أن فرق التفتيش بذلت جهدا متميزا خلال النصف الأول من العام تتبين نتائجه من خلال تقرير النصف الأول من العام الجاري، وتعمل إدارة قسم التفتيش الغذائي على البحث عن المزيد من الجودة والتميز في العمل للارتقاء بإدارة عمليات الرقابة والتفتيش في جوانبها المختلفة، حيث نفذ 11890 زيارة منها 8366 زيارة روتينية ويتم تنفيذ هذا النوع من الزيارات بناء على جدولة مسبقة من خلال برنامج التفتيش والغرامات العام الديناميكي حيث يقوم البرنامج بجدولة الزيارات إلكترونيا بالاعتماد على المستوى الفني والصحي للمؤسسة ومستوى الخطورة الخاص بنوع النشاط، وبواقع 30 إلى 35 زيارة أسبوعية.

وبلغ مجموع عدد زيارات المتابعة 951 زيارة ويتم تنفيذ هذا النوع من الزيارات للتحقق من استيفاء الشروط المطلوبة في الزيارات الروتينية وأيضا التأكد من تطبيق الإجراءات التصحيحية للمخالفات عالية الخطورة وفقا لمواصفة الايزو 17020، ويلاحظ زيادة زيارات المتابعة نتيجة التركيز على متابعة المؤسسات ذات التقييم المتدني من اجل رفع المستوى الفني والصحي للمؤسسات الغذائية.

وأفاد بأن المطاعم كانت لها الجانب الاكبر في عمليات التفتيش نظرا لكثرة عددها بالإمارة ويتم التركيز عليها لأنها تصنف ذات خطورة عالية حيث تبلغ عدد المطاعم اكثر من 3500 مطعم وتمت زيارة 5507 وذلك لزيارة معظم المطاعم اكثر من مرة خلال العام.وأفاد سلطان الطاهر بأن عدد البلاغات على المؤسسات الغذائية الكلي الواردة لقسم التفتيش الغذائي من مركز الاتصال ببلدية دبي خلال النصف الأول من العام 2013 بلغ 1129 بلاغا تمت تغطية مانسبته 97% في الوقت المحدد و3% فقط بعد تجاوز الوقت المحدد ويرجع ذلك لعدة أسباب منها عدم إعطاء الوصف الدقيق للمؤسسة الغذائية من قبل المبلغ، وكذلك التحويل الخاطئ للبلاغات بالإضافة إلى تأخر بعض المفتشين في الاستجابة للبلاغات نسبة لانشغالهم بالتفتيش في مناطق بعيدة نسبيا عن مواقع البلاغات .

واوضح أن نسبة البلاغات الصحيحة 52% تقريبا أما البلاغات التي لم تثبت صحتها بلغت 48% وفقا لتقارير التحقق من البلاغات ، ويلاحظ انخفاض ملحوظ في عدد البلاغات مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة لالتزام معظم المؤسسات الغذائية بالاشتراطات الصحية وتطبيق أفضل الممارسات نتيجة لتطبيق وتفعيل برنامج المشرف الصحي الإلزامي في المؤسسات الغذائية بإمارة دبي. كما تجدر الإشارة الى ارتفاع نسبة البلاغات الصحيحة مما يدل على ارتفاع معدلات الوعي المجتمعي بسلامة الأغذية وتحقيق مبدأ " سلامة الأغذية مسؤولية مشتركة ".

المشرف الصحي

أما فيما يخص المخالفات الأكثر تكرارا في المؤسسات الغذائية خلال النصف الأول من العام 2013 الجاري ذكر سلطان الطاهر أن مخالفة تطبيق برنامج المشرف الصحي الإلزامي لجميع المؤسسات الغذائية احتلت المرتبة الاولى وبعدد مخالفات بلغ 588 مخالفة وذلك نظرا لانتهاء المهلة المحددة لتطبيق برنامج المشرف الصحي والذي يلعب دورا فعالا في إدارة والإشراف على سلامة العمليات في السلسلة الغذائية في المؤسسات الغذائية هذا بالإضافة إلى دوره كحلقة وصل بين المؤسسة الغذائية وإدارة الرقابة الغذائية. و مخالفة الحشرات والقوارض احتلت المرتبة الثانية حيث بلغ عدد المخالفات 373 ويتزامن ذلك مع قلة كفاءة عمليات المكافحة من قبل الشركات الخاصة المعتمدة مما يتطلب التنسيق مع قسم مكافحة آفات الصحة العامة ببلدية دبي لإعادة تقييم الشركات المعتمدة من قبلهم . ومن احد أسباب الزيادة في عدد المخالفات هو النقاط المتعددة في قائمة المخالفات المعمول بها في نظام التفتيش والغرامات العامة مثل (مخالفة عدم وجود العقد مع شركة معتمدة لمكافحة الآفات وعدم إجراء عمليات المكافحة بصورة منتظمة وفعالة أو عدم توفر سجلات وبيانات عمليات المكافحة. وأيضا ارتباط ذلك بمخالفات أخرى تؤدي إلى انتشار الحشرات والقوارض مثل عدم فعالية عمليات النظافة العامة وعدم إغلاق الفتحات في مبنى المؤسسة الغذائية مما يتيح ويسهل دخول الحشرات والقوارض وانتشارها.

صيانة المباني

وجاءت مخالفة صيانة المبني والمخطط الداخلي للمؤسسات الغذائية في المرتبة الثالثة وبعدد مخالفات بلغ 308 مخالفات ويعود السبب الى تركيز فرق التفتيش على إعادة تأهيل المخططات الداخلية بما يتوافق مع المساحات والتسهيلات الواجب توفرها في المؤسسات الغذائية بمختلف أنشطتها، واحتلت مخالفة تلوث الأغذية خلال التحضير أو الحفظ ونقل الأغذية المرتبة الرابعة وبعدد مخالفات متراجع من العام السابق بلغ 281 مخالفة والتي تعتبر مخالفات عالية الخطورة تحدث نتيجة لممارسات خاطئة من العاملين أثناء عمليات تحضير وحفظ ونقل الأغذية وهذا يعتبر دليلا ومؤشرا ايجابيا على فعالية عمليات التفتيش وتركيز المفتشين على المخالفات العالية الخطورة نتيجة للممارسات الخاطئة والتي تؤدي إلى سرعة تلوث وفساد الأغذية وبالتالي ضمان اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة ومن أهمها تدريب العاملين على أساسيات صحة وسلامة الغذاء وتفعيل دور المشرف الصحي لإجراء عمليات تدريب العاملين على رأس العمل حيث يمنع ذلك تكرار مثل هذه المخالفة.

تدريب العاملين

احتلت مخالفة استكمال تجديد وتدريب العاملين بالمؤسسات الغذائية على أساسيات صحة وسلامة الأغذية وبتكرار بلغ 226 ، حيث إن تدريب العاملين احد العوامل المهمة في منظومة السلامة الغذائية كما ان هذه المخالفة مرتبطة بمخالفة تطبيق المشرف الصحي نظرا لحاجة المشرف لمتعاملين بالأغذية متدربين لتسهيل عمليات تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة بالإضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات أثناء عمليات التحضير والطبخ والحفظ والنقل والخدمة للأغذية الجاهزة للأكل.