3000 «تابلت» لنشر التوعية الصحية في دبي

دشنت هيئة الصحة أمس مشروع إطلاق ثلاثة آلاف جهاز لوحي إلكتروني مبرمج "تابلت" كمرحلة أولية ، حيث تم توفير 30 جهازا في مركز ند الحمر الصحي كخطوة أولى لنشر تلك الأجهزة في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والمراكز الصحية المتخصصة ، لتكون متصلة بشبكة الإنترنت ومتاحة لكل العملاء من المرضى والمراجعين والزوار مجانا ،وسيعمل توفير الأجهزة الالكترونية على تعزيز التعليم الإلكتروني ونشر الوعي الصحي لدى العملاء ، كما أنها أداة ترفيهية ستساهم بشكل كبير في جعل العملاء يستمتعون بوقتهم أثناء تواجدهم في مرافق دبي الصحية .

وجاء تدشين الخدمة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة عقب التوقيع على اتفاقية تقديم خدمات الكترونية بين هيئة الصحة وشركة "فام تيك" للتعامل الإلكتروني ،ووقعها المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة و فيصل علي موسى رئيس مجلس ادارة "فام تيك" في مركز ند الحمر أمس، وبموجب الاتفاقية ستقوم هيئة الصحة بتوفير كافة البنى التحتية في مرافق الهيئة في حين تتولى شركة فام القابضة توفير الأجهزة .

وقال المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة :إن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " ، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بالانتقال نحو الحكومة الذكية و بتفعيل جميع المبادرات والأنشطة في مجال الخدمات الذكية .

التعليم الإلكتروني

وأضاف الميدور :سيتم تزويد أسرة المستشفيات جميعها بجهاز لوحي خاص بكل مريض بواقع 2114 سريرا لجميع مستشفيات الهيئة، كما سيتم تزويد مرافق الانتظار في الهيئة والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز الصحية المتخصصة بهذه الأجهزة .

وتابع :بالإضافة إلى إنجاز معاملات المرضى والترفية عنهم سيتم استخدام الأجهزة أيضا لأغراض الدراسة والبحوث وجمع ملاحظات العملاء واقتراحاتهم لتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم .

خارطة طريق

وأوضح الميدور أن هيئة الصحة صممت خارطة طريق إلكترونية مستمدة من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، وباشرت العمل بها فورا، آخذة على عاتقها شعار " نحن لا ندير الحاضر فقط ، بل بدأنا بإدارة المستقبل" ، ومن هذه الرؤية بدأت الانطلاقة لتعزيز المرافق الصحية بالخدمات الإلكترونية الذكية ، وفقا للاحتياجات الصحية المستقبلية لسكان الإمارة وضيوفها . ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز وتطوير الخدمات الصحية ضمن مراحل مدروسة بعناية ، لتشمل مستقبلا جميع السجلات الطبية إلكترونيا والعمل على وضع نظام معلومات إلكتروني ذكي وسهل الاستخدام للوصول بمستشفيات الإمارة ومراكزها إلى ما بات يعرف عالميا بالمستشفيات الذكية ، وذلك في إطار زمني من سنتين إلى 3 سنوات قادمة ، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز إلى حد كبير ليس فقط تحسين تجربة العملاء ورضاهم ، ولكن أيضا الطريقة التي يتم فيها تسليم الرعاية الصحية وإدارتها ، وهو ما ترتكز عليه مبادرات الاستراتيجية العامة لهيئة الصحة في دبي لعام 2013-2025 .

الهواتف الذكية

وأشار إلى أنه في الربع الأخير من عام 2011، أدخلت هيئة الصحة عدة تطبيقات بالهواتف الذكية تم تطويرها داخليا، وهي تطبيقات متوافقة مع جميع المنصات الخاصة بالهواتف الذكية كهواتف الآيفون من أبل ، وأنظمة الإندرويد من جوجل وبلاك بيري وغيرها. مبينا أن هذه التطبيقات تتضمن مجموعة كبيرة من الميزات التي تسمح للمستخدمين عرض تفاصيل الموعد، والتحقق من نتائج الاختبارات الطبية وتفاصيل البطاقة الصحية، وعلاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين البحث عن المنشآت، والتحقق من مؤشر كتلة الجسم "الوزن الصحي" وعرض كل أخبار الهيئة وأهم الأحداث الصحية. منوها بأنه من أبرز مميزات التطبيقات أنها تمكن أولياء الأمور من مشاهدة تفاصيل التطعيمات الخاصة بأطفالهم، وتمكنهم من مزامنة هذه التفاصيل مع تقويماتهم وجدول مواعيدهم لتلقي التنبيهات في كل مرة يتم تطعيم أطفالهم ،كما توفر هذه التطبيقات لمستخدميها عرض نتائج المختبر والمواعيد، وتمكن المتبرعين بالدم من الوصول إلى المعلومات التي تهمهم .

تطبيقات جديدة

أشار المهندس عيسى الميدور إلى أن هيئة الصحة تعتزم العام الحالي، ومن خلال معرض جيتكس، إطلاق العديد من الخدمات الجديدة في تطبيقات الهواتف الذكية ، تشمل الوصفات الطبية، والحصول على تحذير فوري من التداخلات التي قد تسببها بعض الادوية.

تجربة تقنية تتيح الترفيه والخدمات المتنوعة

قال الدكتور فيصل علي موسى، رئيس مجلس إدارة فام القابضة: "سوف يكون بمقدور المرضى وعملاء الهيئة التعرف على تجربة تقنية متميزة عبر أجهزة "التابلت" التي تعمل بنظام الاندرويد، والذي تم تطويره خصيصا ليتماشى مع احتياجات الهيئة، حيث ستتيح الأجهزة عددا من الخيارات المتنوعة أمام العميل تمكنه من خلالها تصفح المعلومات التي تهمه وتفيده.

وأضاف: سوف يتم تقديم خدمات الصيدلية والخدمات الصحية الأخرى مثل العلاج الطبيعي وخدمات إعادة التأهيل، كما سيكون بمقدورهم تصفح الإنترنت من خلال شبكة Wi-Fi تم توفيرها بالمجان، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع كلية بمراحله المختلفة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتابع :من الخدمات الأخرى المضافة لهذا الجهاز الخدمات التعريفية بأهم المعلومات كقوائم المستشفيات والبنوك والخدمات والمطاعم والصيرفة وغيرها، وسيتم تخصيص العديد من قوائم الترفيه الخاصة بالألعاب الإلكترونية والتطبيقات التلفزيونية والإذاعية بالإضافة قوائم بأهم وأكثر التطبيقات الاجتماعية شعبية ،لافتا إلى أن ما يميز هذا النظام مرونته وقابليته للتطوير حيث يعد نظاما ذكيا وسهل الصيانة وسيتيح للهيئة خيارات عديدة لإضافة ما يرغبون من تطبيقات عليه ، ويوفر قاعدة بيانات مهمة يمكن استغلالها لأغراض البحث العلمي وإذاعة ونشر التعميمات والتأكد من وصولها للجمهور المستهدف ".