المري يطالب موظفي «المنافذ» بتسهيل إجراءات المسافرين

طلب اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، من جميع موظفي "المنافذ الجوية" تسهيل الإجراءات بشأن المسافرين وبعدم التردد في تدوين الملاحظات وتقديم المقترحات التي من شأنها تطوير آلية العمل، والتي تساهم في خدمة الدولة وتعزز من أمن الوطن. جاء ذلك ضمن مبادرة لقاء المستقبل الذي تنظمه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، حيث استضاف اللواء محمد أحمد المري بمكتبه هذا الأسبوع موظفي قطاع المنافذ الجوية بالإدارة.

قال المري في كلمته خلال اللقاء: يجب أن نكون متعاضدين ومتعاونين لتحقيق أهدافنا الوظيفية، ولن نصل إلى ذلك الامتياز إلا عبر التوحد من خلال تنظيم فرق العمل لتحقيق جميع الأهداف المرجوة.

ويأتي اللقاء الثامن عشر من المبادرة، ضمن حرص "إقامة دبي" على توعية موظفيها من كوادر المستقبل بأهمية تحويل التحديات المستقبلية إلى نجاحات واقعية حسب رؤية قيادتنا الحكيمة والتي تصب في مصلحة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستعرض الموظفون خلال اللقاء جميع التحديات التي يواجهونها بشكل يومي ومناقشة سبل تطويرها وتيسير إجراءات الخدمات المقدمة للمتعاملين، وأكد اللواء على أن هذه الجلسات مع الموظفين تشجعهم لبذل مزيد من الجهد والإخلاص وتعكس الإيجابية في عملهم اليومي وآرائهم التي تخدم الإدارة وتخدم العمل الحكومي، كما تحفز الموظف على أداء رسالته الوظيفية بكل ثقة، وذلك عن طريق تنمية روح الإبـداع، وتسعى الإدارة بشكل دائم لكسب امتيازات أكبر للموظفين تشجيعاً لهم وعلى ولائهم لوطنهم وعملهم.