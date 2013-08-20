وزارة الأشغال تنفذ مشاريع في «الغربية» بـ 215 مليون درهم

تشرف وزارة الأشغال العامة على تنفيذ وصيانة عدد من المشاريع الحيوية في المنطقة الغربية، بتكلفة 215 مليون درهم، تشمل صيانة مبنى المحكمة الاتحادية العليا، ومبنى وزارة المالية، إلى جانب مبنى الشؤون الاجتماعية في بني ياس، ومبنى النائب العام بقصر الخبيرة، بالإضافة إلى إشرافها على إضافات المركز الثقافي في بدع زايد.

كما تشرف الوزارة على أعمال الصيانة والإضافات لمبنى المجلس الوطني الاتحادي، وجار العمل على تنفيذ مبنى الإدارات العامة بوزارة الداخلية في أبوظبي.

وأعلنت في وقت سابق عن إشرافها على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية المتنوعة في المنطقة الجنوبية، بتكلفة إجمالية تبلغ 197مليونا، وتشمل إنشاء وإنجاز مشاريع جديدة لوزارات الداخلية، والصحة، والتربية والتعليم، إلى جانب عدد من مشاريع وزارة الداخلية والتي تتضمن إنشاء وإنجاز مبنى مركز شرطة المنامة بعجمان، بتكلفة 20 مليون درهم، الذي وصلت نسبة إنجازه 40 % ويتوقع الانتهاء منه نهاية العام الجاري، وإنشاء مركز شرطة واسط بالشارقة، بتكلفة 20 مليون درهم، ويتوقع الانتهاء منه بداية 2014.

وأكدت الوزارة أنها تقوم بتنفيذ مشروعات البنية التحتية الاتحادية المتعددة من مبان صحية وتعليمية وأمنية وثقافية وشبكات متطورة من الطرق وذلك لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على ارض الإمارات في مختلف إمارات الدولة، وفقا لخطتها الاستراتيجية، وبالميزانيات المرصودة لها ضمن البرنامج الاستثماري، وضمن البرامج الزمنية المعتمدة، وبتطبيق أفضل الممارسات.

مشاريع وزارة الصحة

إلى ذلك تشرف وزارة الأشغال العامة على تنفيذ عدد من المشاريع التابعة لوزارة الصحة وتشمل إنشاء وإنجاز مركز الرعاية الصحية بالحميدية في عجمان "احلال" بتكلفة 13 مليون درهم ومن المقرر الانتهاء من المشروع الذي وصلت نسبة إنجازه 49.6%، نهاية العام الجاري. كما تشرف الوزارة على إنشاء وانجاز مركز رعاية الامومة والطفولة في الشارقة بتكلفة 33مليون درهم وبلغت نسبة الانجاز حاليا 7.2% ومن المقرر الانتهاء من المشروع في سبتمبر 2014.

كما تشرف الوزارة على تنفيذ إنشاء وانجاز مستشفى مصفوت في عجمان بتكلفة 85 مليون درهم وتم الانتهاء من المشروع وتسلمته الوزارة مبدئيا.