المصرف المركزي يطلع على تجربة شرطة دبي في تطبيق مفاهيم التميز

أطلع وفد من مصرف الإمارات المركزي برئاسة حبيب كاظم، مدير رئيسي بدائرة الرقابة على البنوك، وصالح الطنيجي، مساعد مدير تنفيذي، في وحدة الاستراتيجية وإدارة المشاريع على تجربة شرطة دبي في تطبيق مفاهيم التميز بشكل عام والمشاركة بجوائز التميز بشكل خاص. وأكد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي، خلال اللقاء الذي حضره النقيب خالد الشامسي رئيس قسم تصميم وتطوير العمليات الإدارية، والملازم إبراهيم أهلي مدير إدارة التميز المؤسسي بالوكالة التزام القيادة العامة لشرطة دبي بنشر ثقافة التميز بين مؤسساتنا الوطنية وتقديم الدعم اللازم لها ومدهم بخلاصة تجاربنا في تأصيل مفهوم الجودة الشامل ونقل المعارف والخبرات للمؤسسات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على حد سواء.