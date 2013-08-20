منطاد «خليفة القائد» يشارك في مهرجان ألمانيا الدولي

بمنطاد خليفة القائد المتوج بصورة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يشارك فريق منطاد الامارات في مهرجان يوروبارك الألماني الدولي المفتوح للمناطيد وبدعوة رسمية من رئيس اللجنة المنظمة الكابتن طيار رودي هوفر، والمقرر في شهر سبتمبر القادم في مدينة روست الألمانية بحديقة يوروبارك الدولية.

وأعرب المستشار الإعلامي عبدالرحمن عبدالله نقي مدير فريق منطاد الامارات في مؤتمر صحافي عقده الفريق أمس، عن ترحيبه العميق بهذه الدعوة التي تشير إلى الأهمية الكبيرة التي تمتاز به مشاركات منطاد خليفة القائد الدولية والأوروبية بشكل خاص، وذلك ضمن حرص الفريق على إبراز كل معالم النجاح الكبير الذي حققته الدولة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأكد نقي على التوجه المستدام لمشاركات الفريق الدولية ضمن الخطة العشرية والتي يسخر من خلالها الفريق كل طاقته الفنية والعملية في خدمة التطلعات الوطنية وأبرزها استعدادات الدولة لاحتضان الملتقى الدولي اكسبو 2020 وذلك ضمن مساندة الفريق للرؤية الحكيمة في استضافة الدولة لكبرى الفعاليات والأحداث العالمية، والتي تهدف من خلالها لمنافسة اكبر دول العالم المتقدمة ضمن النهج الذي تسلكه الدولة عبر ثقتها بأبنائها والعمل معهم بروح الفريق الواحد للرقي والتميز على الصعيدين المحلي والدولي.

حلة جديدة

وأكد الكابتن حسن ناصر المنصوري الأمين العام لمنطاد الإمارات على أهمية المشاركة الأوروبية والتي يشارك بها الفريق بحلته الجديدة وبعدد من التقنيات الحديثة التي تم إدخالها الى منطاد خليفة القائد ومنطاد العهد، كما ستتضمن مشاركة منطاد خليفة القائد استخدام عدد من الكاميرات الحرارية والتي تعمل بواسطة شبكة الذبذبات الكهربائية، والتي يتيح من خلالها الفريق للجميع مشاهدة تحليق منطاد خليفة القائد مباشرة بواسطة شبكة الانترنت، كما تتيح هذه التقنية تنزيل جميع مشاركات منطاد خليفة القائد على الهواتف المحمولة وإعطاء الجمهور المحلي المشاركة والتفاعل بمراحل المهرجان دون الحاجة للسفر، وذلك ضمن تفعيل منطاد الامارات لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في توفير جميع الخدمات العامة والخاصة على الهاتف المتحرك، إيمانا من سموه برسم دولة الإمارات على خارطة العالم للحكومات الذكية.

وقال المنصوري: تشارك بالمهرجان عدد من الدول ومنها المانيا وفرنسا وبلجيكا والنمسا وايطاليا وكندا وسويسرا وهولندا، بالإضافة الى دولة الامارات العربية المتحدة.

وأشار المنصوري إلى ان الفريق يتجه للمشاركة في مهرجانات عدة، وذلك للكم الكبير من الدعوات التي يتم تلقيها خلال العام من جميع دول العالم، والذي يسخرها للتعريف بكأس منطاد خليفة القائد الذي سوف تتنافس عليها العديد من الفرق الأوروبية والدولية خلال مهرجان الامارات الدولي للمناطيد.

تأسيس

يذكر أن فريق منطاد الإمارات تأسس عام 2004 برعاية كريمة ودعم من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبقيادة الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس الفريق بإطلاق منطاد "العالم لن ينساك يازايد" المتوج بصورة المؤسس الباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، تخليداً لذكراه، وحقق فريق منطاد الإمارات إنجازات دولية رائدة في رياضة المناطيد في كل من استراليا وبريطانيا وبولندا ولتوانيا وأوكرانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية والصين وسويسرا والنمسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وجنوب افريقيا وناميبيا وليبيا والسعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات، ويضم اسطول فريق منطاد الامارات 12 منطاداً منها أربعة مناطيد محلية وخمسة مناطيد خليجية ومنطاد عربي وآخر منطاد للحفلات والاحتفالات ومنطاد دولي وينظم الفريق سنويا مهرجان الامارات الدولي للمناطيد وكأس منطاد خليفة القائد ويعد مشروع منطاد علم الامارات من أحدث المشاريع الكبرى للفريق.

تجهيزات ومشاركات

تأتي مشاركة منطاد الامارات ضمن تجهيزات الأخيرة لاستلام الفريق لمقره الاقليمي الدولي الجديد بمدينة شويبل هال الألمانية بمقاطعة شتوت جارد ليكون مقر الفريق الأوروبي الدائم، وذلك ضمن التجهيز والاستعدادات العامة لإطلاق مهرجان الامارات الدولي للمناطيد، والذي تقام في نسخته السابعة وبمشاركة دولية واسعة، بالإضافة لاستعدادات الفريق لعدد من الفعاليات الوطنية والمشاركات العالمية خلال العام القادم، ومنها مهرجان ساجا الياباني والتي تصبح دولة الامارات العربية المتحدة أول دولة عربية تشارك به من خلال مشاركة منطاد الإمارات.