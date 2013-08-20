إطلاق مبادرة «أفِدنا» للارتقاء بتدريب قيادة المركبات

أطلقت إدارة تدريب وتأهيل السائقين بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، مبادرة جديدة بعنوان " أفِدنا" والتي تهدف إلى أخذ الآراء البنّاءة من قبل الحاصلين الجدد على رخص القيادة من أجل الارتقاء بقطاع التدريب في معاهد ومراكز تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي.

وقال حسين الصفار، مدير إدارة تدريب وتأهيل السائقين في الهيئة: نسعى بشكل دائم إلى وضع مبادرات وخطط تطويرية بشأن الارتقاء بمنشآت تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي والوصول بها إلى أفضل المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال بالعمل على تقديم أفضل البرامج التدريبية للمُتدربين على أيدي مختصين أكفاء في معاهد ومراكز تعليم القيادة، والتي تنعكس إيجابا على تعزيز القيادة الآمنة من حيث غرس الثقافة المرورية بين الناس من حيث ضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين، الأمر الذي يُسهم مستقبلا في التقليل من الحوادث المرورية الناجمة من التهور وعدم الالتزام. وأضاف: حرصنا في الإدارة على وضع استبيان شامل لعدد من الأسئلة الهامة باللغتين العربية والانجليزية التي تفيد في عملية التطوير بدراسة الملاحظات وتهيئتها نحو الأفضل بما يتماشى مع رؤية المؤسسة وهي " سائق آمن، مركبة آمنة، خدمات بمعايير عالمية"، لافتاً إلى أن الأسئلة اشتملت على محاور منها ما يتعلق بالمنشأة ذاتها من حيث الالتزام وإجراءات التدريب وفق السياسات المعتمدة، ومنهج التدريب الموحد، الرسوم المفروضة ، وكيفية تعامل موظفي الواجهة في المعاهد مع المتدربين، وقياس مدى رضاهم عن المهارات التي تم اكتسابها أثناء التدريب، ومدى التزام المدربين بساعات التدريب، وغيرها من المحاور التطويرية الهامة. وأوضح مدير إدارة تدريب وتأهيل السائقين ، أن التعاون تم مع مركز الاتصال التابع للهيئة من خلال تواصل فريق العمل فيه مع السائقين الجدد ، باختيار عينات وشرائح متنوعة من جنسيات ولغات ومهن مختلفة، لأخذ آرائهم حول أسئلة الاستبيان للوصول إلى أفضل النتائج الإيجابية الرامية إلى تطوير قطاع التدريب في معاهد ومراكز تعليم قيادة المركبات في دبي.