توسعة وتجديد طوارئ مستشفى الرحبة قريباً

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" أنه سيتم البدء قريباً في توسعة وتجديد قسم الطوارئ في مستشفى الرحبة، وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي واعتمادها للمشروع، وذلك لمواجهة الأعداد الكبيرة من المراجعين لهذا القسم نتيجة لموقعه على الطريق السريع بين أبوظبي ودبي، والزيادة السكانية المطردة للمناطق المحيطة بالمستشفى.

ويهدف مشروع توسعة وتجديد قسم الطوارئ في مستشفى الرحبة إلى رفع الكفاءة من خلال إعادة تصميم المساحات المتاحة بالطريقة الأفضل بما يسمح بزيادة قدرة القسم على معالجة أعداد أكبر من المراجعين الذين يتوافدون إلى مستشفى الرحبة، حيث يقدم خدمات لشريحة كبيرة من أهالي المنطقة الوسطى لمدينة أبوظبي التي تشهد تزايداً كبيراً في عدد السكان مع التوسع السكاني في هذه المنطقة وافتتاح مجمعات سكنية جديدة.

استيعاب مستقبلي

ويهدف مشروع التوسعة كذلك إلى زيادة الاستيعاب المستقبلي لقسم للطوارئ، بنسبة من 7 إلى 10% سنوياً وتقليص وقت الانتظار، إذ استقبل طوارئ مستشفى الرحبة قرابة 40 ألف مراجع في النصف الأول من العام الجاري 2013، كما سيتم إضافة 18 سريراً في قسم الطوارئ ليتضاعف العدد الحالي من الأسرة، وتوفير أسرة خاصة للأطفال، وغير ذلك من المعدات التي سيكون لها أثر ايجابي كبير على سير العمل.

وتشمل الأعمال إنشاء مباني التوسعة للطوارئ "مركز التروما"ومركز الفحص الأولي السريع وتجديد أنظمة مكافحة الحريق، والتحكم الالكتروني، ونظام المراقبة بالفيديو، ونظام الإنذار المبكر عن الحريق وتسرب الدخان.

وتهدف شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" من وراء توسعة وتجديد قسم الطوارئ في مستشفى الرحبة إلى تقديم خدمات أكثر تخصصية للمراجعين، ورعاية صحية عالية الجودة تماشياً مع رؤية حكومة أبوظبي 2030.

معايير الاستدامة

وتراعي أعمال التوسعة والتجديد في قسم الطوارئ في مستشفى الرحبة معايير الاستدامة التي تركز على خفض استهلاك الطاقة والمياه والاستفادة القصوى من أشعة الشمس وفي الوقت نفسه تم التصميم وفق أحدث المعايير الطبية العالمية التي تؤمن البيئة المناسبة لاستشفاء المرضى وراحتهم مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية وتقاليد دولة الإمارات إلى جانب تلبية الاحتياجات المستقبلية من توسعات أو إضافة خدمات جديدة لتوفر للمراجعين العناية الصحية الطارئة رفيعة المستوى وفق رؤية شركة "صحة" المتمثلة في تقديم رعاية صحية للعملاء والمجتمع تماشياً مع أفضل المعايير الدولية وفي جو مريح. وتهدف "صحة" إلى تطوير منظومة البنية الأساسية اللازمة لمنشآتها الصحية لدعم وتحقيق المعايير ذات الطراز العالمي. رعاية صحية

مستشفى الرحبة، يعنى بتقديم خدمات الرعاية الصحية برعاية شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، ويقدم المستشفى خدماته التشخيصية والعلاجية بشكل رئيسي في مجالات الطب الداخلي وطب التوليد والأمراض النسائية وطب الأطفال والجراحة العامة والجراحة العظمية وطب الأنف والأذن والحنجرة وطب العيون والجراحة العصبية وطب الأسنان والطوارئ. كما يوفر المستشفى خدمات تخصصية أخرى.