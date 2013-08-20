طرح مناقصة لمشروع محطة كهرباء بالفحم النظيف في دبي

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لإنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية الفحم النظيف بنظام المنتج المستقل، في اطار سعي خطة الهيئة لتطبيق استراتيجية تنويع مصادر الطاقة في دبي، وفي خطوة ريادية لاستخدام مزيج من تلك المصادر لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث سيشكل الفحم النظيف ما نسبته 12% من مصادر الطاقة في دبي وفق استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي وضعها المجلس الاعلى للطاقة في دبي.

وصرح سعيد محمد الطاير عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بأن محطة حصيان المستقلة لإنتاج الطاقة باستخدام تقنيات الفحم النظيف تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة في استخدام وقود الفحم لانتاج الطاقة الكهربائية وفي إطار حرص الهيئة والمجلس الأعلى للطاقة على خفض انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة فقد تم اختيار تطبيقات تقنيات الفحم النظيف لانتاج الطاقة كبديل للتقنيات التقليدية لإنتاج الطاقة باستخدام الفحم. وبالإضافة لإنتاج الكهرباء فإن الهيئة تتطلع لنقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.

وأوضح العضو المنتدب أن القدرة الانتاجية للمشروع والذي يمثل المرحلة الأولى من محطة حصيان لإنتاج الطاقة باستخدام تقنيات الفحم النظيف ستكون بحدود 1200 ميجاواط، سيتم تشغيل الوحدة الأولى قبل صيف عام 2020 وبقدرة انتاجية 600 ميجاواط كهرباء، والوحدة الثانية قبل صيف عام 2021 وبذات القدرة الانتاجية.

وأشار العضو المنتدب الى أن استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 وضعت مستهدفات رئيسية لعام 2030 لضمان الامدادات بحيث يتم تنويع مصادر الطاقة في دبي ليمثل الفحم النظيف 12% من إجمالي الطاقة و12% للطاقة النووية و5% للطاقة الشمسية و71% للغاز الطبيعي.