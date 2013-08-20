وفد من دائرة الشؤون الإسلامية يزور قرغيزستان

زار وفد من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي جمهورية قرغيزستان وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون مع رئاسة الإفتاء والجامعة الإسلامية بالعاصمة بشكيك. وقال جاسم الخزرجي مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالإنابة إن الزيارة التي قام بها الوفد الذي ضم كلا من عبد الله يوسف العلي رئيس قسم الرقابة والتوجيه والواعظ عمار بن طوق تأتي بناء على تعليمات الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني المدير العام للدائرة لمد جسور التعاون مع إخواننا المسلمين هناك والتعرف على أوضاعهم و مدى توفر الإمكانات التي تمكنهم من أداء شعائرهم الدينية على أكمل وجه.