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مونتويا ودوس سانتوس في قائمة برشلونة للسوبر وغياب أدريانو

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مونتويا ودوس سانتوس في قائمة برشلونة للسوبر وغياب أدريانو مونتويا ودوس سانتوس في قائمة برشلونة للسوبر وغياب أدريانو

برشلونة، (إفي): دخل مارتين مونتويا وجوناثان دوس سانتوس القائمة التي يخوض بها المدير الفني لبرشلونة خيراردو مارتينو لقاء ذهاب كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد غدا الأربعاء.

ويغيب عن قائمة اللقاء المدافع البرازيلي أدريانو كوريا بعد أن حصل على بطاقة حمراء في لقاء السوبر الموسم الماضي أمام ريال مدريد الإسباني.

وتضم القائمة 19 لاعبا هم في حراسة المرمى فيكتور فالديس وخوسيه مانويل بنتو، وللدفاع مارتين مونتويا وداني ألفيش وجيرارد بيكيه وخابيير ماسكيرانو ومارك بارترا وجوردي ألبا.

وفي خط الوسط سيرجيو بوسكيتس وأليكسندر سونج وتشافي هرنانديز وأندريس إنييستا وسيسك فابريجاس وجوناثان دوس سانتوس، وفي الهجوم أليكسيس سانشيز وليونيل ميسي ونيمار وبدرو رودريجز وكريستيان تيو.

ويخوض برشلونة ذهاب كأس السوبر الإسباني منتشيا بالفوز الكبير الذي حققه على ليفانتي بسباعية نظيفة في مستهل رحلة الدفاع عن الدوري الإسباني.

فيما يسعى أتلتيكو لمواصلة أدائه المتميز الذي قدمه الموسم الماضي وقاده لدوري أبطال أوروبا والفوز بكأس ملك إسبانيا، وبعد الفوز على اشبيلية بثلاثة أهداف مقابل واحد في أول لقاءاته بالليجا.

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