بالصور| نوال الزغبي تفتتح خط الأناقة الجديد لحقائب أنطوني بونجا العالمية

كتب : فاطمة النشابي الثلاثاء 20-08-2013 14:02

افتتحت النجمة نوال الزغبي الـ"نيو لاين" لحقائب بونجا النسائية، وهي ماركة الحقائب التي أعلن السيد أنطوني بونجا عن افتتاح المحل الخاص بها في منطقة "سوليدير - بيروت".

وبحضور حشد من الإعلاميين والصحفيين والوجوه الاجتماعية اللبنانية، قدم السيد أنطوني بونجا النجمة نوال الزغبي كوجه إعلاني.

ويمثل شعار الماركة العالمية الفاخرة والتي يتمّ تصنيعها بجودة عالية، وأمام عشرات الموديلات من أفخم الحقائب الجلدية وقف الجميع وقد ظهرت على وجوههم الدهشة من روعة التصاميم لهذه الحقائب وألوانها وأحجامها.

وبدورها عبّرت الزغبي عن سعادتها أن تكون دار بونجا العالمية قد اختارتها لتمثيله في إطلاق "نيو لاين" لهذه الحقائب الفخمة، بعدما كان معروفاً بساعاته النسائية والرجالية الفخمة.

وقالت: "سعيدة بالتعاون مع أنطوني بونجا، وهو صديق عزيز وصاحب لمسات عالمية بالأناقة سواء بالساعات الفخمة أو الحقائب التي أعجبتني كثيراً وتمثيل دار بونجا أمر يسعدني، خصوصاً أنه صار رمزاً من رموز الأناقة العالمية".