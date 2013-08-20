عزت العلايلي: جيش مصر يخوض حربا شرسة ضد الارهاب

كتب : أ.ش.أ الثلاثاء 20-08-2013 14:45

قال الفنان عزت العلايلي إن جماعة الإرهاب الدولي تريد أن تدمر مصر من خلال جماعات متطرفة تبيح الدم المصري سواء شعب أو جنود.

وأضاف أنه يجب أن تكون هناك حالة من الحذر الشديد من خلال غل يد هذه الجماعات الإرهابية ووضعها على قائمة الإرهاب الدولي وأن تدعم الدول العربية خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات هذا التوجه.

وأوضح أن مصر تخوض حربا ضروسا ضد الإرهاب الدولي بجميع كياناته سواء جماعات إسلامية متطرفة أو جماعات الإسلام السياسي لأن هدف هذه الجماعات هدم كيان الدولة المصرية.

وأشار إلي أن جيش مصر الباسل يخوض حربا شرسة سواء على المستوي الدولي أو المحلي ليدفع مصر إلى طريق صعب سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.