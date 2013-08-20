إليسا تواجه عاصفة انتقادات بسبب غنائها بعد انفجارات بيروت

كتب : نجلاء ابو النجا الثلاثاء 20-08-2013 14:54

لازالت عاصفة الهجوم التي شنها اللبنانيون علي أليسا مشتعلة حتي هذه اللحظات، والسبب قبولها الغناء يوم السبت الماضي ضمن حفلات أعياد بيروت والتي أعقبت مباشرة الانفجارات العنيفة التي هزت بيروت منذ أيام ووقع على إثرها عدد كبير من الضحايا.

ورغم محاولات إليسا امتصاص استياء الناس بكلمة في الحفل قالت فيها إنها قررت أن تواجه الأحزان والانفجارات بالغناء لأن الشعب اللبناني عاشق للفرحة والحياة وعلي كل شخص التعبير بطريقته عن مقاومته، إلا ان هذه الكلمة أثارت غضب اللبنانيين أكثر.