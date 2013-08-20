المخرج أحمد شفيق: مقاطعة الدراما التركية واجب وطني

كتب : أ ش أ الثلاثاء 20-08-2013 15:18

شدد المخرج أحمد شفيق على ضرورة مقاطعة الأعمال الفنية التركية والدراما الخاصة بها، واصفًا مقاطعة العديد من القنوات الفضائية المصرية للأعمال الدرامية التركية وإيقاف بثها على فضائياتها بأنه واجب وطني، بعد موقف الحكومة التركية المناهض لثورة 30 يونيو.

وقال شفيق، إنني من المرحبين بعرض الدراما التركية على شاشات القنوات الفضائية المختلفة في المرحلة الماضية، أما الآن فمن منطلق واجبنا وحسنا كمصريين ينبغي علينا مقاطعتها ومقاطعة أي منتج تركي، بل ومقاطعة أيضا كل من يقف ضد مصلحة الوطن".

وأضاف: "مصر تمر بفترة من أصعب الفترات، لكنني على ثقة تامة بأن بلادنا ستتجاوز الأزمة الراهنة والمرحلة بكل صعابها، بل ستعود أقوى مما كانت عليه، بفضل دعم الشعب المصري لقواته المسلحة التي لم تتأخر لحظة في حماية البلاد من أخطار تهدد أمنها واستقرارها، معربا عن تفاؤله بانتعاش الحالة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة ودفع عجلة الإنتاج إلي الأمام وازدهار الدراما المصرية، مشيرا إلى أن مصر غنية بالعديد من الكفاءات في شتى المجالات.

وعن رأيه في سباق الدراما الرمضانية هذا العام، لفت إلى أنه على الرغم من عدم تمكنه من متابعة مسلسل "العراف" المتميز، إلا أن عددا من المسلسلات استطاعت أن تفرض نفسها بقوة وأن تحظى بقبول واستحسان الجمهور.

ودعا المخرج أحمد شفيق إلي إعادة النظر في توقيتات عرض المسلسلات على أن تعرض الأعمال الجديدة طوال العام بدلا من قصر عرضها في شهر رمضان، مؤكدا أن عرض المسلسلات طوال العام يصب في صالح الدراما المصرية.

وعن تجربته في سباق الدراما الرمضانية هذا العام من خلال مسلسله "نقطة ضعف"، أعرب شفيق عن سعادته إزاء ردود الأفعال الإيجابية وإشادة الجمهور بالمسلسل، مشيرا إلي أنه حرص على تقديم دراما مختلفة بعيدا عن السياسة وتناول قضايا التطرف، حيث ركز العمل على الحالة النفسية للإنسان ونقاط ضعف البشرية ، فلكل فرد نقطة ضعف في حياته، فللأب تجاه ابنه والحبيب تجاه حبيته نقطة ضعف،لذلك كنا نغرد منفردين".

وأضاف: "دائما ما أحرص في كل أعمالي على مراعاة الشهر الكريم، فأغلب الجمهور لا يرغب في رؤية العنف والعري والإثارة في هذا الشهر الفضيل ، كما أحرص على الالتزام بالملابس التي يرتديها الفنانون في مسلسلاتي، كما أحرص على تقديم المسلسل بعيدا عن الألفاظ الخارجة، لأن تلك المسلسلات تعرض خلال الشهر الفضيل ويتابعها ملايين المشاهدين عبر شاشة الفضائيات.

وعن أبرز الصعوبات التي واجهته أثناء تصوير المسلسل، أشار المخرج أحمد شفيق إلي أن أبرز تلك الصعوبات تتمثل في تصوير نحو 90 في المائة من المسلسل في الاماكن الخارجية في عدد من الشوارع والميادين والفنادق، وخاصة في ظل الأحداث المتلاحقة التي مرت بها مصر، فضلا عن بدء تصوير المسلسل في توقيت متأخر".

وقال شفيق، إنني راهنت على النجم جمال سليمان في تجسيد شخصية طبيب الأسنان، وحرصت على ظهوره بشكل مختلف عن الأدوار التي سبق وأن قدمها في الدراما ونجح باقتدار في أداء دوره لأنه فنان محترف ويمتلك أدواته المميزة.

"نقطة ضعف" من تأليف الكاتبة شهيرة سلام وبطولة الفنان جمال سليمان، ورانيا فريد شوقي، روجينا، هالة فاخر، فريال يوسف، طارق الإبياري، ويعرض خلال شهر رمضان على قناة "إم بي سي مصر" و"إيه آر تي حكايات 2" و"المستقبل اللبنانية" وعدد آخر من الفضائيات العربية.