الأخوات "كارداشيان" في منافسة خطيرة مع الإخوة "جوناس"

كتب : أ ش أ الثلاثاء 20-08-2013 15:18

أصبح عرش الأخوات الثلاث لعائلة كارداشيان "كيم" و"كورتني" و"كلوي" مهددا بشدة في برنامج تليفزيون الحقيقة الأمريكي الأكثر مشاهدة بعد ظهور عائلة جديدة ستقدم نفس برنامج تليفزيون الحقيقة ولكن هذه المرة هم ثلاثة من الشباب الأكثر وسامة يدعون "جوناس براثرز" أو "الإخوة جوناس".

وذكر الموقع الفرنسي "أكتو ستار" الخاص بأخبار الفنانين، أن المنافسة بين الأخوات الثلاث وبين الإخوة الثلاثة ستكون محتدمة وقد تهدد بانتهاء عقدهن مع هذا البرنامج، حيث إن الإخوة "جوناس" سيقدمون نفس البرنامج من سلسلة تليفزيون الحقيقة على نفس القناة، وسيتم تصويرهم على مدار الأربع والعشرين ساعة.

وقد ذاع صيت النجمة الأمريكية الفاتنة "كيم كارداشيان" بسبب هذا البرنامج الذي يصور كل حياتها.