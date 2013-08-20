خليل مرسي: ظهر الوجه القبيح للجماعة الإرهابية التي تريد حكم مصر

كتب : أ.ش.أ الثلاثاء 20-08-2013 15:19

تعليقا على الأحداث الإرهابية الأخيرة في محافظات مصر وخصوصا في رفح، قال الفنان خليل مرسي: "نحمد الله أنه كشف الوجه القبيح لهذه الجماعة الإرهابية التي كانت تريد أن تحكم مصر"، موضحا أننا "ندفع الثمن غاليا من دماء المصريين من أجل القضاء علي هذا الإرهاب".

وأضاف أنه "اجتمع مع الموسيقار هاني مهنا، رئيس اتحاد النقابات الفنية، من أجل دعم الشعب والجيش المصري من خلال حفلات فنية في الخارج والداخل لتكون إيراداتها دعما لمصر".

وأوضح أن "هذه الحفلات ستبدأ بعد الخروج من هذا المأزق الخطير الذي تمر به مصر وما يحدث حاليا ومن يقوم به ليس علي دين الإسلام".