نقيبا المهن السينمائية والتمثيلية: محمد الديب ليس عضوا في النقابتين

كتب : هند سعدالدين الثلاثاء 20-08-2013 16:01

أكد مسعد فودة نقيب المهن السينمائية في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنه لا يوجد مخرج يدعى محمد الديب يتبع لنقابة السينمائيين وأنه لا يوجد اي عضو فيها بهذا الاسم.

وهذا ايضا ما أكده أشرف عبدالغفور، نقيب الممثلين من أنه لا يوجد عضو تابع لأي شعبة في نقابة المهن التمثيلية بهذا الاسم.

وكانت جماعة الإخوان قد أعلنت وفاة المخرج محمد الديب ضمن 36 آخرين في سيارة الترحيلات التي كانت تقلهم إلى سجن "أبو زعبل" تنفيذا لقرار النائب العام نتيجة اختناقهم بعد القاء القوات المصاحبة لهم قنابل الغاز عليهم أثناء محاولة هروبهم.