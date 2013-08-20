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“القومي لحقوق الإنسان” يؤكد على حرمة الدماء المصرية كافة

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“القومي لحقوق الإنسان” يؤكد على حرمة الدماء المصرية كافة “القومي لحقوق الإنسان” يؤكد على حرمة الدماء المصرية كافة

تقدم أعضاء الأمانة العامة للمجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بخالص العزاء لأسر الشهداء ولجموع أبناء شعب الشرفاء في استشهاد 25 من جنودها البواسل في رفح الذين قتلهم الإرهاب غدرًا أمس.

وأكد “أعضاء الأمانة العامة” في بيان لهم اليوم أن ذلك الإرهاب المنظم ضد الدولة ما هو إلا نهج يتبعه أعداء الوطن لزعزة استقراره وأمنه قاصدين النيل من رباط أبنائه ونسيجه الوطني الواحد.

وقال “أعضاء الأمانة العامة”: إنهم تابعوا حادث سجن أبو زعبل الذي أودى بحياة 38 فردا من المضبوطين في أحداث العنف الأخيرة بقلق شديد، مطالبا الجهات المعنية بضرورة ضمان تحقيق عاجل ومستقل حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، وإعلانها للرأي العام.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس على حرمة الدماء كافة وضرورة نبذ العنف الذي لا شك يهدد مسيرة حقوق الإنسان في مصر، مناشدين الجميع التزام الموضوعية والحياد في نقل المعلومة والخبر من أجل الوصول للحقيقة، بهدف تحقيق صالح الوطن وتجنيبه المخاطر.

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