مقتل شيخ عشائر السعدون بسلاح كاتم للصوت جنوب الناصرية

ذكر مصدر أمنى عراقى أن مسلحين مجهولين اغتالوا، مساء اليوم الثلاثاء، شيخ عشائر السعدون جنوب مدينة الناصرية مركز محافظة ذى قار ،375 كم جنوب العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن مجموعة إرهابية اغتالت، مساء اليوم الثلاثاء، شيخ عشائر السعدون بسلاح كاتم للصوت فى ناحية الفضيلة جنوبى الناصرية مركز المحافظة.

وأضاف المصدر إن المجموعة الإرهابية لاذت بالفرار عقب الحادث إلى جهة مجهولة، فيما فتحت قوة أمنية توجهت إلى موقع الحادث تحقيقا لمعرفة ملابساته والجهة التى تقف وراءه.

وكانت مدينة الناصرية شهدت مساء اليوم انفجار سيارتين مفخختين بالتعاقب وسط المدينة، مما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا إصابة أحدهم خطيرة، فيما فرضت قوات الأمن حظرا للتجوال على المركبات بالمدينة اعتبارا من مساء اليوم حتى إشعار آخر وذلك على خلفية انفجار السيارتين المفخختين.