توقيع مذكرة تفاهم بين الشرطة السودانية واليوناميد لبسط الأمن بدارفور

أكد المدير العام لقوات الشرطة السودانية، الفريق أول هاشم عثمان الحسين، حرص وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة على توطيد العلاقات الثنائية بين الشرطة السودانية وشرطة اليوناميد، والتعاون فى مجالات التدريب والتأهيل ورفع القدرات تحقيقا لأمن وطمأنينة المواطنين بولايات دارفور.

وقال مدير الشرطة السودانية- خلال مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجانبين اليوم الثلاثاء- إن مهمة الشرطة إنسانية تعمل على حفظ حقوق المواطنين، مشيدا بالدعم الذى ظلت تقدمه شرطة اليوناميد فى المجالات كافة.

وقع مذكرة التفاهم عن الجانب السودانى، مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية، اللواء عوض النيل ضحية، فيما وقع عن شرطة اليوناميد مفوض شرطة بعثة الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة العميد هستر بانيراس.

ونصت مذكرة التفاهم على التعاون المشترك لبسط الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات التأمينية للمجتمع الدارفورى، فضلا عن تقويم الأداء فى العلاقة بين الجانبين.