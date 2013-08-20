رئيس اتحاد المنظمات القبطيه بأوروبا: مسودة الدستورلا تعبر عن توجه الدولة المدنية

أشارمدحت قلاده رئيس اتحاد المنظمات القبطيه بأوروبا أن التعديلات الدستوريه لا تعبر عن موقف واضح تجاه الدوله المدنيه وقال” مازالت الدوله تغازل تيار الاسلام السياسى”

> وأكد أنه على الدولة ان تكون اكثر حسما فى وجود الاحزاب الدينيه وعدم اصطباغ الدوله بأى صبغه دينيه ويجب ان تكون الدوله ديمقراطيه تكفل الحريات لكل المواطنين بغض النظر عن اى اختلاف وتقود الوطن للرفاهيه وليس لقيادة الناس الى الجنه

وقال ::: من يقود المواطنين الى الله هما الازهر والكنيسه وليس الدوله و مازالت الفرصه سانحه لاعداد دستور سليم يحد من التاثير الدينى داخل مصر وإنه أتفق مع الغاء هذه مادة لكل من ليس عليه احكام جنائيه من حقه ان يشارك سياسيا

> وطالب قلادة بوضع عقوبة لكل من يستخدم الدين لتحقيق مكاسب سياسيه فلا يجب ان يهمش المصريين اللذين ساهموا فى 26 و30 يونيو ويجب ان يعبر ان كل المصريين وليس فئه واحده مما يحطم آمال المصريين كلهم