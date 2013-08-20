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الحديدي يتفقد المواقع الشرطية بدمياط

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الحديدي يتفقد المواقع الشرطية بدمياط الحديدي يتفقد المواقع الشرطية بدمياط

اللواء أبو بكر الحديدى مدير أمن دمياط

تفقد اليوم الثلاثاء اللواء أبوبكر الحديدى مدير امن دمياط يرافقة عدد من القيادات الأمنية عدة مواقع شرطية للاطمئنان على الحالة الامنية بها حيث قام بتفقد خدمات البنوك والكنائس والكمائن الشرطية الثابتة  .

وحث الحديدى ضباط وجنود الأمن على اليقظة والتفانى فى العمل مع الحرص والاننباه،  مؤكداً ان تمر بظروف صعبة وان الامن هو الزراع الحامى لها مضيفا اننا نشاط اسر الشهداء مذبحة رفح العزاء ونؤكد ان هذا لن يثنينا عن اداء عملنا وواجبنا وان من يظن ان هذا العمل قد يرهب رجال الامن فهو واهم ولايعرف شىء عن قدرة وعزيمة المنظومة الامنية .

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