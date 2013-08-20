أخبار عاجلة

اليوم| الأهلي يواجه منوف وديًا -
مرتضى منصور يجتمع مع الجهاز الفني الجديد للزمالك -
بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط

صباح العلي: بن شكر حظي باحترام الجميع

Google+ Print
صباح العلي: بن شكر حظي باحترام الجميع صباح العلي: بن شكر حظي باحترام الجميع
 
الشيخ د.صباح جابر العلي
نعى رئيس اتحاد الموانئ العربية مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ د.صباح جابر العلي الراحل د.علي بن شكر سفير الإمارات لدى البلاد، وتقدم صباح العلي بأحر التعازي الى رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال العلي ان الفقيد ساهم في الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين الى آفاق أرحب تصب في خير وصالح الشعبين الشقيقين، مستذكرا في هذا الموقف المؤلم مناقب الفقيد الحميدة ودوره في تمثيل الإمارات خير تمثيل، وما حظي به الفقيد من تقدير واحترام الأوساط الديبلوماسية والاجتماعية كافة، موضحا ان بصمات الفقيد في العمل والعلاقات العامة ومع ابناء المجتمع كافة لا يمكن ان تحصى او تعد.

فالفقيد عمل بجد وإخلاص ومحبة ووفاء، وان ما عمله في سنة واحدة من العمل الديبلوماسي يعادل عشرات السنين، وانه كان خلال فترة عمله نعم السفير والصديق والأخ مع الجميع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية