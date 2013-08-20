صباح العلي: بن شكر حظي باحترام الجميع

نعى رئيس اتحاد الموانئ العربية مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ د.صباح جابر العلي الراحل د.علي بن شكر سفير الإمارات لدى البلاد، وتقدم صباح العلي بأحر التعازي الى رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال العلي ان الفقيد ساهم في الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين الى آفاق أرحب تصب في خير وصالح الشعبين الشقيقين، مستذكرا في هذا الموقف المؤلم مناقب الفقيد الحميدة ودوره في تمثيل الإمارات خير تمثيل، وما حظي به الفقيد من تقدير واحترام الأوساط الديبلوماسية والاجتماعية كافة، موضحا ان بصمات الفقيد في العمل والعلاقات العامة ومع ابناء المجتمع كافة لا يمكن ان تحصى او تعد.

فالفقيد عمل بجد وإخلاص ومحبة ووفاء، وان ما عمله في سنة واحدة من العمل الديبلوماسي يعادل عشرات السنين، وانه كان خلال فترة عمله نعم السفير والصديق والأخ مع الجميع.