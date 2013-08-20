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مرسوم بتعيين أعضاء بمجلس إدارة هيئة الشباب والرياضة

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مرسوم بتعيين أعضاء بمجلس إدارة هيئة الشباب والرياضة مرسوم بتعيين أعضاء بمجلس إدارة هيئة الشباب والرياضة

صدر امس مرسوم يحمل رقم (236 لسنة 2013) بتعيين ثمانية اعضاء بمجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.

ونص المرسوم في مادته الاولى على تعيين كل من سامي فهد الابراهيم ود.خليفة طالب بهبهاني ود.عبدالله منجد البدر وراشد مطلق المطيري ورقية علي حسين ويوسف سلمان الرومي وعلي مروي الهدية والمستشار فيصل رسمان منصور اعضاء بمجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة وذلك لمدة ثلاث سنوات.

ونصت المادة الثانية من المرسوم «على وزير الدولة لشؤون الشباب تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».

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