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العبلاني: تخصيص أيام السبت والاثنين والخميس للنساء في شاطئ المسيلة اعتباراً من الغد

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العبلاني: تخصيص أيام السبت والاثنين والخميس للنساء في شاطئ المسيلة اعتباراً من الغد العبلاني: تخصيص أيام السبت والاثنين والخميس للنساء في شاطئ المسيلة اعتباراً من الغد
 
محمد العبلانى

صرح مشرف شاطئ المسيلة في شركة المشروعات السياحية محمد العبلاني بأنه بناء على طلب الكثير من السيدات بإعادة تخصيص أيام للسيدات فقط في شاطئ المسيلة، نظرا لما كن يتمتعن به من خصوصية المكان وممارسة هواياتهن المتعددة في أجواء مقتصرة على وجود العنصر النسائي، فإن الإدارة العليا للشركة تجاوبت مع طلباتهن في هذا الشأن وقررت تخصيص 3 أيام للسيدات فقط كما في السابق وهي السبت - الاثنين - الخميس من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا حتى السابعة مساء، وسيسمح بدخول العائلات بعد الساعة السابعة مساء وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 22/8/2013. وفي نهاية تصريحه، أكد العبلاني حرص شركة المشروعات السياحية على تقديم أفضل الخدمات إلى زوارها في مختلف مرافقها، وتمنى للجميع قضاء أمتع وأسعد الأوقات في مرافقنا.

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