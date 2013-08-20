سرادق عزاء لشهداء سيناء بميدان المحطة بقنا

نظم شباب القبائل والقوى الثورية والسياسية سرادق عزاء بميدان المحطة بمدينة قنا لتقبل العزاء في المجندين الذين استشهدوا فى سيناء برصاص الارهاب حيث شهد الميدان توافد مئات المواطنين للمشاركه فى العزاء من بعد صلاة العصر واستمر الى ما بعد موعد حظر التجول بقليل ثم تم انهاؤه حتى لا يتم الدخول فى الحظر .

وأصدرت القوى السياسية وشباب القبائل بمحافظة قنا بيانا نعوا فيه شهداء سيناء .

واكدوا ثقتهم الكامله فى قدرة القوات المسلحه و اجهزة الامن على القضاء على البؤر الارهابيه سواء فى سيناء ووجهوا نداء لرئيس الجمهورية و رئيس الحكومة المؤقتة و الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع بالموافقة على اعلان التعبئة العامة والدفاع الشعبي لمساندة أجهزة الأمن فى لمواجهة الإرهاب في كل أرجاء مصر حتى يعود الاستقرار للبلاد .