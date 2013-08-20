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سرادق عزاء لشهداء سيناء بميدان المحطة بقنا

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سرادق عزاء لشهداء سيناء بميدان المحطة بقنا سرادق عزاء لشهداء سيناء بميدان المحطة بقنا

download54 نظم شباب القبائل والقوى الثورية والسياسية سرادق عزاء بميدان المحطة  بمدينة قنا لتقبل العزاء في المجندين الذين استشهدوا فى سيناء برصاص الارهاب حيث شهد الميدان توافد مئات  المواطنين للمشاركه فى العزاء  من بعد صلاة العصر واستمر الى ما بعد موعد حظر التجول بقليل ثم تم انهاؤه حتى لا يتم الدخول فى الحظر  .

وأصدرت القوى السياسية وشباب القبائل بمحافظة قنا بيانا نعوا فيه شهداء سيناء  .

واكدوا ثقتهم الكامله فى قدرة القوات المسلحه و اجهزة الامن على القضاء على البؤر الارهابيه سواء فى سيناء  ووجهوا نداء لرئيس الجمهورية و رئيس المؤقتة و الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع بالموافقة على اعلان التعبئة العامة  والدفاع الشعبي  لمساندة أجهزة الأمن فى لمواجهة الإرهاب  في كل أرجاء حتى يعود الاستقرار للبلاد .

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