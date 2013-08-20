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أهالي شهداء المنوفية يرفضون العزاء الجماعي بسبب قيادى بالوطنى المنحل

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أهالي شهداء المنوفية يرفضون العزاء الجماعي بسبب قيادى بالوطنى المنحل أهالي شهداء المنوفية يرفضون العزاء الجماعي بسبب قيادى بالوطنى المنحل

54download أعلنت عدد من الأهالي بمحافظة المنوفية مساء اليوم عن الغاء العزاء الجماعى الذى كان من المقرر ان يتم تنظيمه مساء اليوم امام مبنى الديوان لعام لمحافظة المنوفية .

كانت محاظة المنوفية قد قالت انها تلقت طلبات شفوية من الأهالى وأبناء المحافظة بتنظيم عزاء جماعى أمام مبنى الديون العام لمحافظة المنوفية ولكنها قررت إلغائه مساء اليوم واعلنت رفض الاهالى لتلقى العزاء الجماعى وطالبت بالابقاء على العزاء الفردى فى المراكز والقرى .

أكدت مصادر مسئولة أن اهالى الشهداء بالمنوفية قد رفضوا العزاء الجماعى بسبب احد قيادات الحزب الوطنى بالمنوفية والذى كان متكفل بمصاريف الصوان .

وأكد الأهالى أنهم لا يمكن أن يبيعوا حق أبنائهم من أجل مصلحة شخص يريد المقايضة بالدم .

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