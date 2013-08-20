ضبط 3 سوريين بأسيوط يخرقون حظر التجول

أسيوط ـ محمد ممدوح: الثلاثاء , 20 أغسطس 2013 21:44

ألقت قوات الأمن بأسيوط القبض على 3أشخاص يحملون الجنسية السورية خلال فترة حظر التجوال مساء أمس "الاثنين" بمدينة أسيوط .

حيث ألقت القبض على كل من ("مصطفي محمود الشغري" ـ 20سنة ـ يحمل جواز سفر رقم 007257779 صادر من طرطوس البيضة ، ويعمل بتصدير الرمان والمحاصيل الزراعية من مصر إلي سوريا ودول أخرى ، و"فراس جودت المصري" ـ 37سنة ـ يحمل جواز سفر رقم 006278434 صادر من درعا ويعمل بتصدير الرمان والمحاصيل الزراعية من مصر ألي سوريا ودول أخرى ، و"أحمد محمود الشغري ـ 23سنة ـ يحمل جواز سفر رقم 007568859 صادر من طرطوس البيضة ويعمل بتصدير الرمان والمحاصيل الزراعية من مصر ألي سوريا ودول أخرى).

> وبصحبتهم رابع مصري الجنسية يدعى "محمد محمد معبد عبد الحفيظ" ـ 32سنة ـ صاحب مكتب استيراد وتصدير ، ومقيم بمدينة نصر القاهرة ؛ وذلك حال استقلالهم السيارة رقم5721 ق ف أ ملاكي ملك "محمد.ف.م.س" .

> وبمناقشتهم عن سبب تواجدهم بمدينة أسيوط؛ قرروا بأنهم حضروا للاتفاق علي تصدير محصول الرمان من قري مركز البداري بأسيوط إلي سوريا ودول أخرى.