"كفاية" بأسيوط تطالب بالإطاحة بالانتهازيين عقب حادث رفح

اسيوط ـ محمد ممدوح : الثلاثاء , 20 أغسطس 2013 21:58

أصدرت حركة كفاية بأسيوط بيان لها اليوم تعقيباً على مقتل جنود رفح؛ تطالب فيه الشباب الثائر النقي الذي لم يلوث بأمراض الانتهازية السياسية أن يهبوا لنصرة الثورة والإطاحة بالمتأمرين والانتهازيين وللتأكيد على أن الثورة لم تصنعها جماعات الإسلام السياسى ولم تصنعها قيادات المارضة الشائخة ولكن صنعهتا الجماهيلا الكادحة .

وقال عبد الرحيم أبوالمكارم منسق حركة كفاية بأسيوط: إن شهدائنا سطروا لنا رسالة فى التضحية بدمائهم ونحن علي عهدهم و دربهم ماضون إلى أن يتحقق النصر مطالباً بعدم التفريط في الدم و لا تفريط فيما بذل الدم من أجله .

> كما قدم أبوالمكارم خالص التعازي والحزن والأسي للشعب المصري وأهل شهداء الجنود الأبرار الذين لقوا حتفهم بعد تكتيفهم ورميمهم بالرصاص من قبل الإرهابيين فى رفح.