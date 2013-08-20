مدرب تركيا يقدم استقالته .. وفاتح تريم في الصورة

اسطنبول، (إفي): تقدم المدير الفني لمنتخب تركيا عبد الله أفجي اليوم الثلاثاء باستقالة من منصبه قبل أن يخوض الفريق أربع مواجهات حاسمة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2014، وفقا لما ذكرته محطة "إن تي في".

وأشار بيان مقتضب صادر عن أفجي إلى أن كرة القدم تتعلق بالعمل المشترك وإذا لم يتحقق ذلك ينبغي الرحيل "وأفضل قرار تمكنت من اتخاذه هو رحيلي وقد أخطرت رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم يلدريم دميرورين بقراري هذا. وأنا أتوجه بالشكر إلى كل من قدم لي الدعم من الزملاء".

ومن المعروف أن عبد الله أفجي تولى تدريب منتخب تركيا في نوفمبر من عام 2011 خلفا للهولندي جوس هيدينك، وكان مرتبطا بعقد معه حتى 2015.

ولم يوضح أفجي الأسباب التي دفعته لتقديم استقالته ولكن وسائل الإعلام التركية قد تكهنت بهذا الأمر سابقا نظرا لعدم رضاء الاتحاد التركي عن أدائه، ولكن الاتحاد كان قد أصدر يوم الجمعة الماضي بيانا كذب فيه ما تردد عن إقالة أفجي.

ولم يقدم المنتخب التركي أداء جيدا خلال التصفيات المؤهلة للمونديال أو حتى في المباريات الودية التي خاضها الفريق مؤخرا حيث تعادل مع غانا ولاتفيا بينما خسر أمام سلوفينيا.

وتكهنت صحيفة "حرييت" التركية بأن يتولى فاتح تريم تدريب المنتخب التركي الذي ترك قيادته عام 2005 ، علما بأنه يدرب حاليا فريق جلطة سراي.

يذكر أن تركيا تلعب في المجموعة الرابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2014 والتي تضم أيضا هولندا والمجر ورومانيا وإستونيا وأندورا، وهي تحتل المركز الرابع برصيد تسع نقاط بينما تحتل هولندا الصدارة برصيد 18 نقطة، ولكن المنتخب العثماني أمامه فرصة التأهل للمحلق الفاصل إذا تمكن من تحقيق الفوز في المباريات الأربعة المتبقية له.

ومن المعروف أن أفجي قد تولى تدريب منتخب الشباب تحت 17 سنة في الفترة بين عامي 2004 و2006 وقاده للفوز بذهبية بطولة أوروبا التي أقيمت في إيطاليا عام 2005، فضلا عن وصوله للمركز الرابع في كأس العالم للشباب التي أقيمت في نفس العام.