مغادرة 1470 سائحا إيطاليا على متن 8 طائرات من مطروح بعد تحذيرات بلادهم

كتب : أ ش أ منذ 21 دقيقة

غادر 1470 سائحا إيطاليا على متن 8 طائرات، اليوم، مطار مرسى مطروح الدولي في طريقهم إلى بلادهم، لإصدار الحكومة الإيطالية تحذير لجميع رعاياها بعدم السفر إلى مصر، بسبب الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد.

وقال أسامة شهاب مدير السياحة بمطروح، إن شركة "سوان تورز" الإيطالية قد أجلت 436 سائحا على متن 5 طائرات السبت الماضي، وألغت جميع حجوزات الأفواج التي كان مقرر استكمالها حتى نهاية أكتوبر المقبل، ليصل عدد السياح الإيطاليين الذين تم إجلائهم خلال الأسبوع الجاري إلى ألف و906 سائحين.

جدير بالذكر أن معدل نسبة الإشغال للسياحة الأجنبية بفنادق مطروح الكبرى قد هبط من 85% إلى 3%، بسبب قيام شركات السياحة الإيطالية بإجلاء عملائها وإلغاء جميع الأفواج السياحية.