أهالى قليوب يودعون شهيد الشرطة فى جنازة شعبية مهيبة

شيع الآلاف من أهالى قرية منطى التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية فى جنازة شعبية مهيبة، جثمان الشهيد عصام نبيل إبراهيم مجند الأمن المركزى وأحد ضحايا مجزرة رفح الإرهابية عقب عودة والدته من المملكة السعودية، حيث كانت تؤدى مناسك العمرة وطلبت تأجيل الجنازة لإلقاء نظرة الوداع على الشهيد.

وحمل أبناء القرية جثمان الشهيد مرددين هتافات لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله وشيعت الجنازة من مسجد النور بالقرية، حيث ودع أهالى القرية جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة وخيم الحزن على الوجوه لفقدان الشهيد فى الحادث الأليم.

> من ناحية أخرى، نظم الأهالى مسيرة عقب دفن الجثمان جابت جميع الشوارع بالقرية وردد المشاركون الهتافات المعادية لجماعة الإخوان المسلمين.