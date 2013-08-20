بالصور..محافظ أسوان يتفقد المدرسة الفندقية استعداداً للعام الدراسى

تفقد مصطفى يسرى، محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، مدرسة أسوان الفندقية المتقدمة نظام الخمس سنوات بطريق السادات للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها لاستقبال العام الدراسى الجديد 2013/2014، بجانب متابعة أعمال الصيانة الجارية بها، وعدم وجود عجز فى المدرسين، مع متابعة وصول الكتب المدرسية، خاصة فى ظل تطبيق حظر التجول فى بعض محافظات الجمهورية.

ووجه المحافظ إلى ضرورة افتتاح منفذ لبيع منتجات المدرسة من الحلويات المختلفة فى المنطقة المواجهة لها، بجانب استغلال المغسلة الخاصة بها فى العمل المجتمعى لتصبح متاحة للمواطنين على أن يتم تنفيذ ذلك بأسعار أقل من السوق المحلى وبجودة عالية للتخفيف عليهم، ويتم متابعة آلية العمل من خلال مشرفين حتى يتسنى تحقيق عوائد مالية تضاف لصندوق المدرسة ليتم بعدها استغلال ذلك فى النهوض بالمدرسة وتطويرها وتوفير كل التجهيزات الخاصة بها، خاصة أنها تعتبر من المدارس المنتجة على مستوى المحافظة، مطالباً بضرورة إجراء الصيانة الشاملة بمبانى المدرسة وعمل الدهانات اللازمة والتشجير والإنارة ودورات المياه، ورفع كفاءة النظافة العامة بها، بجانب تطوير المقاعد الخشبية الخاصة بالطلاب لتكون مهيئة لاستقبالهم خلال العام الدراسى الجديد.

وأعلن يسرى أنه سيقوم بعمل جولات بمختلف مدارس المحافظة خلال الفترة المقبلة للاطمئنان والتأكد على استعدادها لاستقبال العام الدراسى، موجهاً مدير مديرية التربية والتعليم إلى ضرورة عقد لقاء دورى مع مديرى المدارس للوقوف على مشاكلهم ومطالبهم لتلبيتها فى أسرع وقت حتى يتم معه توفير المناخ المناسب للطلاب ليكونوا من المتفوقين فى مختلف المراحل، ومن أجل النهوض بمنظومة التعليم بالمحافظة.

كما تفقد المحافظ ملحقات المدرسة من قاعة المناسبات والتى تسع 500 فرد، حيث تم إنشاء المدرسة الفندقية فى عام 1997 وتضم 466 طالبا وطالبة بمختلف المراحل التعليمية فى الأقسام والشعب المختلفة من المطعم والمطبخ والإشراف الداخلى والخدمات السياحية.