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مصطفى يسرى يتفقد مستشفى الرمد وديوان محافظة أسوان

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مصطفى يسرى يتفقد مستشفى الرمد وديوان محافظة أسوان مصطفى يسرى يتفقد مستشفى الرمد وديوان محافظة أسوان

قام اليوم مصطفى يسرى، محافظ أسوان، بجولة ميدانية بمدينة أسوان حيث زار مستشفى الرمد وتفقد بها قسم العيادات الخارجية وغرف الكشف والأقسام المختلفة من غرفة العمليات، والتى تضم 3 أجهزة ميكروسكوب جراحى، وغرفة الاستقبال، وكافة الأجهزة الطبية المتواجدة بالمستشفى من جهاز فحص العين ومقياس النظارة، وجهاز قياس قوة العدسة المزدوجة، والآشعة التليفزيونية، وتصوير قاع العين بالصبغة، وجهاز الليزر، والتخدير، بجانب أجهزة التعقيم.

حيث وجه مصطفى يسرى بضرورة رفع كفاءة استراحة الانتظار الخاصة بالمرضى المترددين على المستشفى، والتى تستقبل يومياً نحو 300 مريض لقسم الرمد أو الأسنان، وكذا الأسِرّة الخاصة بغرف العلاج المجانى والبالغ عددها 30 سريرا، مع عمل الصيانة اللازمة لخط الصرف الصحى وتلافى أى تسربات به، كما وجه المحافظ مسئولى الصحة إلى التنسيق مع وزارة الصحة لزيادة قرارات العلاج على نفقة الدولة، ووضع آلية خاصة تسمح بسرعة استخراج هذه القرارات فى أقل وقت مراعاة للظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطن البسيط.

وطالب بضرورة تعزيز المعاملة الحسنة للمرضى المترددين على المستشفيات واهتمام طاقم الأطباء والتمريض بهم أثناء تلقيهم للخدمة العلاجية، ليتواكب ذلك مع النهوض بمنظومة القطاع الصحى لتقديم الخدمة بجودة عالية، كما قام مصطفى يسرى بتفقد مبنى ديوان عام محافظة أسوان لمتابعة أعمال الصيانة والإصلاحات الجارية، وذلك بعد أعمال التخريب والتلفيات التى عمت فى مختلف أرجاء المبنى، والتى شملت مكتب المحافظ والمكاتب الإدارية بالمحافظة، بجانب لوحة توليد الكهرباء والتليفونات التى تم تدميرها بالكامل، وذلك أثناء الأحداث المؤسفة التى شهدتها أسوان الأربعاء الماضى عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، حيث قامت إدارة البحث الجنائى بمعاينة كافة التلفيات التى شهدها الديوان العام.

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مصر 365